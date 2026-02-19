Глава ФСБ Бортников заявил, что контакты с Дуровым «не привели ни к чему хорошему»

Прежние контакты Федеральной службы безопасности с основателем Telegram Павлом Дуровым «ни к чему хорошему не привели», заявил глава спецслужбы Александр Бортников. Он подчеркнул, что ведомство сейчас не контактирует с администрацией сервиса.





«С Дуровым? Сейчас нет. Мы раньше разговаривали. Ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению. Понимаете?» — ответил он на вопрос журналиста Александра Юнашева.





По словам директора ФСБ, «нужно работать, а не биться за свободу слова», так как «ее никто не нарушает, а защищает интересы граждан».





В августе 2025-го Роскомнадзор ввел меры против звонков в мессенджере, объяснив это борьбой с мошенниками.





В феврале в РКН заявили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования законов РФ, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена.





Источник Daily Storm, близкий к Дурову, назвал полную блокировку Telegram «неизбежностью».