Глава ФСБ Бортников заявил, что контакты с Дуровым «не привели ни к чему хорошему»
Свободу слова никто не нарушает, а защищает интересы граждан, убежден глава ведомства undefined
Прежние контакты Федеральной службы безопасности с основателем Telegram Павлом Дуровым «ни к чему хорошему не привели», заявил глава спецслужбы Александр Бортников. Он подчеркнул, что ведомство сейчас не контактирует с администрацией сервиса. 


«С Дуровым? Сейчас нет. Мы раньше разговаривали. Ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению. Понимаете?» — ответил он на вопрос журналиста Александра Юнашева. 


По словам директора ФСБ, «нужно работать, а не биться за свободу слова», так как «ее никто не нарушает, а защищает интересы граждан». 


В августе 2025-го Роскомнадзор ввел меры против звонков в мессенджере, объяснив это борьбой с мошенниками. 


В феврале в РКН заявили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования законов РФ, в связи с чем работа по его ограничению будет продолжена. 


Источник Daily Storm, близкий к Дурову, назвал полную блокировку Telegram «неизбежностью». 

