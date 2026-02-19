Новости
В Липецкой области рухнула крыша завода по производству электрокаров, есть пострадавшие
Пять человек вытащили из-под завалов при обрушении крыши завода «Моторинвест» в Липецкой области. Им оказывают медицинскую помощь.


На месте инцидента работают экстренные службы. ЧП произошло в сварочном цехе, уточнили в МЧС. 


Причины пока неизвестны. По неофициальным данным, крыша обрушилась под тяжестью снега. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что работает аварийный штаб для ликвидации последствий ЧП. 


«Моторинвест» — автомобильное предприятие в Липецкой области, открыт с 2014 года.


С 2022 года на заводе начали собирать электромобили китайской компании Dongfeng под маркой Evolute. 

