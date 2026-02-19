В Липецкой области рухнула крыша завода по производству электрокаров, есть пострадавшие

Пять человек вытащили из-под завалов при обрушении крыши завода «Моторинвест» в Липецкой области. Им оказывают медицинскую помощь.





На месте инцидента работают экстренные службы. ЧП произошло в сварочном цехе, уточнили в МЧС.





Причины пока неизвестны. По неофициальным данным, крыша обрушилась под тяжестью снега. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что работает аварийный штаб для ликвидации последствий ЧП.





«Моторинвест» — автомобильное предприятие в Липецкой области, открыт с 2014 года.





С 2022 года на заводе начали собирать электромобили китайской компании Dongfeng под маркой Evolute.