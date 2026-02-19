Новости
Новости 18+
St
Арестованный за взятки экс-глава Курской области Смирнов готов пойти воевать на СВО
18+
Экс-адвокат бывшего чиновника отметил, что такой вариант возможен после оглашения приговора undefined
Новости

Арестованный за взятки экс-глава Курской области Смирнов готов пойти воевать на СВО

Экс-адвокат бывшего чиновника отметил, что такой вариант возможен после оглашения приговора

Арестованный за взятки экс-глава Курской области Смирнов готов пойти воевать на СВО, сообщил его бывший адвокат.


«Алексей Борисович [Смирнов] — большой патриот своей страны. Вариант СВО им рассматривается. Но все это может быть уже после приговора суда», — сказал Daily Storm Сергей Бушин. Он являлся защитником Смирнова до ноября 2025 года.


Сам экс-губернатор, задержанный в апреле в Москве по делу о мошенничестве на один миллиард рублей при строительстве фортификационных сооружений, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его уголовное дело рассматривается в особом порядке.


Сейчас он находится в СИЗО. 17 февраля Ленинский суд Курска продлил арест Смирнова на три месяца. По ходатайству бывшего губернатора судебное заседание по делу о хищениях проходило без присутствия журналистов.


СМИ писали, что бывший чиновник поставлен на учет в СИЗО как склонный к суициду и членовредительству.


Защита Смирнова ранее утверждала, что ему поступали угрозы расправы от «неопределенного круга лиц». По словам адвоката, даже после применения к Смирнову мер безопасности угрозы продолжились.


Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Обвиняемый в растрате бывший губернатор Курской области получил госзащиту

Смирнов— главный фигурант дела о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной 10 сентября 2025
Dailystorm - Обвиняемый в растрате бывший губернатор Курской области получил госзащиту
#адвокат #чиновники #курская область #сво #алексей смирнов
Загрузка...
Загрузка...