Арестованный за взятки экс-глава Курской области Смирнов готов пойти воевать на СВО, сообщил его бывший адвокат.





«Алексей Борисович [Смирнов] — большой патриот своей страны. Вариант СВО им рассматривается. Но все это может быть уже после приговора суда», — сказал Daily Storm Сергей Бушин. Он являлся защитником Смирнова до ноября 2025 года.





Сам экс-губернатор, задержанный в апреле в Москве по делу о мошенничестве на один миллиард рублей при строительстве фортификационных сооружений, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим его уголовное дело рассматривается в особом порядке.





Сейчас он находится в СИЗО. 17 февраля Ленинский суд Курска продлил арест Смирнова на три месяца. По ходатайству бывшего губернатора судебное заседание по делу о хищениях проходило без присутствия журналистов.





СМИ писали, что бывший чиновник поставлен на учет в СИЗО как склонный к суициду и членовредительству.





Защита Смирнова ранее утверждала, что ему поступали угрозы расправы от «неопределенного круга лиц». По словам адвоката, даже после применения к Смирнову мер безопасности угрозы продолжились.





Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года.