«В костюме Деда Мороза»: сервис «Мосбилет» выпустил эксклюзивное видео с Михаилом Ефремовым

Актер Михаил Ефремов в костюме Деда Мороза опирается о стул, смотрит на бывшую жену и заводит долгий-долгий разговор. Это кадры с репетиции спектакля «Без свидетелей», опубликованные «Мосбилетом». Постановку покажут в театре «Мастерская 12 Никиты Михалкова».





По сюжету бывшие супруги спустя годы после расставания оказываются наедине и пытаются разобраться, можно ли отпустить прошлое, если чувства по-прежнему живы.





За внешне спокойной беседой постепенно раскрываются боль, скрытые признания и внутренние конфликты. Роль экс-супруги играет Анна Михалкова. Премьера состоится 25 и 26 марта.





Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП, случившееся в июне 2020 года. Первоначально суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, но позднее срок был снижен до 7,5 года. Ефремов провел в заключении около 4,5 года. Он освободился весной 2025-го.