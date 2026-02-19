Новости
У бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц изъяли имущество на 23,3 миллиарда рублей
В доход государства обратили 19 предприятий, объекты недвижимости в нескольких регионах РФ undefined
Суд в Сочи обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 


Ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры выступали депутат Госдумы Андрей Дорошенко, член Заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко (оба — от «Единой России») — всего 30 человек. По версии ведомства, Вороновский и Карпенко за взятки вносили дорожно-строительные компании в Союз дорожников Кубани (они возглавляли его в 2018-2025 годах). 


Членство в организации было обязательным условием для участия в госзакупках. Всего чиновники получили более 1,9 миллиарда рублей от представителей 46 предприятий. Деньги легализовали через фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». 


Суд обратил в доход государства в том числе 19 предприятий, стоимость активов которых составляет 21,7 миллиарда рублей, и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах — на сумму свыше миллиарда рублей. 


Единоросс Вороновский был депутатом в 2021-2025 годах. Экс-парламентарий проходит обвиняемым по уголовному делу: по версии следствия, Вороновский, возглавлявший с 2015-го по 2017 год Департамент транспорта Краснодара и Министерство транспорта Краснодарского края, за взятки обеспечивал компаниям победу на конкурсах на госзаказах. Он вместе с соучастниками получил незаконный доход в размере 2,8 миллиарда рублей.


Вороновский вошел в топ-3 по объему конфискации активов по уголовным делам в РФ, уступив только экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову (32,5 миллиарда рублей) и бывшему главе правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву (41,9 миллиарда рублей). 

