Детский сад в Звенигороде продезинфицируют из-за подозрения на туберкулез

Детский сад «Малинка» в подмосковном Звенигороде продезинфицируют из-за подозрения на туберкулез. Всех детей из учреждения попросили сдать анализы на наличие инфекции, рассказала Daily Storm мама одного из воспитанников сада.





По информации СМИ, некоторые группы «Малинки» закрыли на карантин. В декабре закрытую форму туберкулеза выявили у няни подготовительного отделения, пишет «МК».





«У родителей и воспитателей нет информации, будут ли закрывать сад на карантин или нет, будет обработка всех помещений сада. Детям сделали манту 3 февраля, потом диаскинтест (тест для выявления активной или скрытой туберкулезной инфекции. — Примеч. Daily Storm), через неделю анализы крови и мочи обязательно всем назначили сдать. Уже с этими результатами все дети должны посетить фтизиатра (врач, специализирующийся на лечении туберкулеза) и только после — допуск до детского садика», — объяснила Daily Storm мама мальчика, который посещает «Малинку».





Родители воспитанника детсада решили на время отказаться от посещения учреждения, потому что в семье есть еще один ребенок, грудного возраста.





В Telegram-каналах сообщают, что предписания о прохождении анализов на туберкулез и корь также получили получили жильцы нескольких домов — из-за подтвержденных случаев инфекций.