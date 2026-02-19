На кинофестивале в Таиланде покажут «Буратино»

На острове Пхукет (Таиланд) 2 марта начнется Фестиваль российского кино, который пройдет в рамках проекта Министерства культуры РФ «Русские сезоны». Среди кинокартин, которые будут показаны местной публике, — фильм «Буратино», снятый в кинопарке «Москино».





Для проекта «Буратино» в кинопарке построили декорации «Провинциальные города Европы». Его площадь — больше 11 тысяч квадратных метров.





Это несколько улиц, на которых стоят реалистичные здания: церковь, дом Джузеппе, школа, театр и другие. Многочисленные улицы и площади, мелкие художественные детали, фонтаны, ниши, надписи — все проработано до мелочей.





В 2025 году в Международных фестивалях российского кино участвовали такие картины, как фильм «В списках не значился», снятый в кинопарке «Москино», «Красный шелк», над которым работал резидент кинозавода «Москино», компания XOVP, а также собственный документальный проект Киностудии Горького «Дыхание глубины», рассказал генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.





В 2025 году в кинопарке «Москино» сняли порядка 100 проектов.