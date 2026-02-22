«Масленица»: уроки по татарским блинчикам в Олимпийской деревне

«Меня привлек потрясающий запах дымка. Здесь проходит мастер-класс — учат детишек делать блины. Взрослые тоже с интересом наблюдают. Главное, что ощущение праздника, мне кажется, удалось. Еще спектакль здесь скоро будет. И с погодой повезло. Погода просто потрясающая», — поделилась одна из посетительниц.





Гостей ждут бесплатные мастер-классы общей продолжительностью более 1,5 тысячи часов, спектакли по мотивам русских сказок и заезды на автосимуляторах с призами за лучшее время.





Особый интерес вызвали и кулинарные занятия. Гости могут сделать татарские блины с абрикосовым джемом. Также можно попробовать блины с пюре.





«Мы такие никогда не пробовали. Подача интересная. Нам очень понравилось», — рассказали гости.





На площадке работает павильон «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает», где принимают новые вещи для участников СВО, детей из новых регионов, а также корма для животных из приютов. Активисты городских проектов могут получить призы от «Миллиона призов».





Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.