Полиция застрелила мужчину с дробовиком и канистрой у резиденции Трампа

Сотрудники полиции застрелили мужчину, который проник на территорию резиденции президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде. Об этом сообщил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X.


Инцидент произошел около 01:30 ночи по местному времени 22 февраля. Погибшему было 20 лет, его личность не раскрывается. По данным службы, у него при себе были предмет, похожий на дробовик, и канистра с топливом. Мужчина был замечен у северных ворот. Агенты Секретной службы и заместитель шерифа сначала вступили с ним в контакт, затем начался конфликт и произошла стрельба. Среди сотрудников никто не пострадал. Самого Трампа в этот момент в резиденции не было.


Это не первый инцидент у объекта: в январе 2020 года неизвестные на внедорожнике прорвались через два пропускных пункта и были остановлены силовиками.

