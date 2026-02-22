Новости
Новости 18+
St
Сборная США по хоккею взяла олимпийское золото впервые за 46 лет
18+
Они обыграли сборную Канады undefined
Новости

Сборная США по хоккею взяла олимпийское золото впервые за 46 лет

Они обыграли сборную Канады

Сборная США по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв команду Канады в финале Игр в Милане. Соревнования завершаются сегодня, 22 февраля.


Основное время матча завершилось вничью 1 : 1, в овертайме победную шайбу забросил Джек Хьюз. В составе американцев также отличился Мэтт Болди, у канадцев — Кейл Макар.


Для США это третье олимпийское золото в истории и первое с 1980 года. Президент страны Дональд Трамп поздравил команду.


«Поздравляю нашу замечательную команду США по хоккею с шайбой. Они выиграли золото. Вау!» — написал политик в Truth Social.


Сборная России не участвовала в турнире из-за отстранения в 2022 году. Победителем общего медального зачета стала Норвегия (18 золотых), США — вторые (12 золотых).


Россия на Играх завоевала одну награду. Серебряным призером стал ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место в спринтерской гонке.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#олимпиада #хоккей #золото
Загрузка...
Загрузка...