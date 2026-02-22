Сборная США по хоккею взяла олимпийское золото впервые за 46 лет

Сборная США по хоккею стала олимпийским чемпионом, обыграв команду Канады в финале Игр в Милане. Соревнования завершаются сегодня, 22 февраля.





Основное время матча завершилось вничью 1 : 1, в овертайме победную шайбу забросил Джек Хьюз. В составе американцев также отличился Мэтт Болди, у канадцев — Кейл Макар.





Для США это третье олимпийское золото в истории и первое с 1980 года. Президент страны Дональд Трамп поздравил команду.





«Поздравляю нашу замечательную команду США по хоккею с шайбой. Они выиграли золото. Вау!» — написал политик в Truth Social.





Сборная России не участвовала в турнире из-за отстранения в 2022 году. Победителем общего медального зачета стала Норвегия (18 золотых), США — вторые (12 золотых).





Россия на Играх завоевала одну награду. Серебряным призером стал ски-альпинист Никита Филиппов, занявший второе место в спринтерской гонке.