Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 14 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника.





Таким образом, количество уничтоженных за вечер 22 февраля беспилотников составило 21. Подробности и возможные последствия уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях нет.





Ранее Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотных летательных аппаратов.