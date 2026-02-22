Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника, летевшего на Москву

Новости
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 14 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника. 


Таким образом, количество уничтоженных за вечер 22 февраля беспилотников составило 21. Подробности и возможные последствия уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях нет.


Ранее Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотных летательных аппаратов.

