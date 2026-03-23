Иран опроверг слова Трампа о переговорах и заявил, что президент США «тянет время» и пытается снизить цены на энергоносители

Иран опроверг заявления Дональда Трампа о том, что США и Исламская Республика провели продуктивные переговоры, в ходе которых была достигнута договоренность о пятидневной паузе в ударах по иранской энергетике. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на МИД страны.





«Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыванию времени для реализации его военных планов. Никаких переговоров между Ираном и США не проводилось», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.





Агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), со ссылкой на источник сообщило, что Трамп «отступил» после того, как стало известно о планах Ирана нанести удар по электростанциям в Западной Азии.





Ранее 23 марта Трамп заявил в Truth Social, что США приостанавливают удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней в связи с успехами на переговорах с Тегераном.





Он сообщил, что за последние два дня стороны провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Накануне американский президент дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива, пригрозив в противном случае уничтожением электростанций страны.