Суд признал фонд Александра Галицкого экстремистским и изъял его имущество на 8 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании венчурного фонда Almaz Capital Partners экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России, передает корреспондент ТАСС.





Суд также постановил изъять в доход государства имущество основателя и управляющего партнера фонда Александра Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей. Под конфискацию попали квартира и пять машино-мест в Москве, загородный дом с участком в Подмосковье, а также средства на банковских счетах.





Как следует из материалов иска, Генпрокуратура обвинила фонд в финансировании украинских компаний, занимающихся разработкой и производством высокотехнологичных вооружений. По версии надзорного ведомства, за последние годы Almaz Capital направил более 50 млн долларов украинским предприятиям, выпускающим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты для беспилотников и другие виды вооружений.





Галицкий, комментируя иск до вынесения решения суда, заявлял, что фонд с момента создания инвестировал исключительно в гражданские проекты, а его устав запрещает любые вложения в производство оружия. По словам Галицкого, он с 2020 года не занимается стратегией фонда, а с 2022 года и его управлением.





В феврале 2026 года бывшая супруга бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре. Она была арестована по обвинению в вымогательстве у экс-мужа 150 млн долларов.





После ее смерти уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, а судья, принявший решение об аресте женщины, ушел в отставку.