Собянин: На подлете к Москве сбит украинский дрон

Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX.





Собянин периодически сообщает о перехвате дронов. Вечером 20 марта силы ПВО уничтожили 21 беспилотник, информировал мэр.





16 марта Собянин заявил, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 БПЛА противника. Он поблагодарил силы ПВО Минобороны «за профессиональную, самоотверженную работу». Эта атака на Москву стала самой массированной с начала СВО.