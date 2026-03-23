Собянин: На подлете к Москве сбит украинский дрон
Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА undefined
Собянин: На подлете к Москве сбит украинский дрон

Спецслужбы работают на месте падения обломков БПЛА

Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 


Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX.


Собянин периодически сообщает о перехвате дронов. Вечером 20 марта силы ПВО уничтожили 21 беспилотник, информировал мэр. 


16 марта Собянин заявил, что за последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 БПЛА противника. Он поблагодарил силы ПВО Минобороны «за профессиональную, самоотверженную работу». Эта атака на Москву стала самой массированной с начала СВО. 

