Уроженец Украины и владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет

Владелец онлайн-платформы OnlyFans Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление лондонской компании Fenix International, владеющей сервисом.





Контрольный пакет акций OnlyFans Радвинский приобрел в 2018 году у британских основателей Гая и Тима Стокли. Под его руководством платформа, запущенная двумя годами ранее с инвестицией всего 12,5 тысячи долларов, превратилась в глобального гиганта, изменив индустрию монетизации контента для взрослых. Пик популярности сервиса пришелся на период пандемии COVID-19.





По данным Forbes, на октябрь 2025 года состояние предпринимателя оценивалось более чем в 7,8 миллиарда долларов. В последнее время Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans — сделка оценивала платформу примерно в 5,5–8 млрд долларов.





Радвинский родился в Одессе в 1982 году. В детстве он вместе с семьей эмигрировал в Чикаго, где позже окончил Северо-Западный университет по специальности «экономика» . В последние годы предприниматель жил во Флориде.