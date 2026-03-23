Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Уроженец Украины и владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет

Бизнесмен скончался после продолжительной борьбы с раком, сообщили в компании

Владелец онлайн-платформы OnlyFans Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление лондонской компании Fenix International, владеющей сервисом. 


Контрольный пакет акций OnlyFans Радвинский приобрел в 2018 году у британских основателей Гая и Тима Стокли. Под его руководством платформа, запущенная двумя годами ранее с инвестицией всего 12,5 тысячи долларов, превратилась в глобального гиганта, изменив индустрию монетизации контента для взрослых. Пик популярности сервиса пришелся на период пандемии COVID-19. 


По данным Forbes, на октябрь 2025 года состояние предпринимателя оценивалось более чем в 7,8 миллиарда долларов. В последнее время Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций OnlyFans — сделка оценивала платформу примерно в 5,5–8 млрд долларов. 


Радвинский родился в Одессе в 1982 году. В детстве он вместе с семьей эмигрировал в Чикаго, где позже окончил Северо-Западный университет по специальности «экономика» . В последние годы предприниматель жил во Флориде. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
