В Союзе журналистов призвали разрешить представителям СМИ искать экстремистские материалы. Минцифры предложило допускать поиск запрещенной информации в интернете в рамках научной и правоохранительной деятельности. Об этом пишет Forbes со ссылкой на поправки ведомства к антимошенническим мерам.





В законе следует прописать, что журналистам разрешается искать такие материалы, считает глава СЖР Владимир Соловьев.





«Журналист сам, по сути, исследователь, и журналист имеет право и должен искать в разных направлениях, в том числе даже в тех пространствах, которые, может быть, враждебные нам. Поэтому, наверное, да, нужно эти вещи прописать, но этим, конечно, должны заниматься юристы», — сказал Daily Storm Соловьев.





«Такие нормы должны быть, чтобы наши коллеги не попадали в неприятные ситуации, если каким-то образом это будет отражаться на зарплате, скажем, в виде штрафов или еще каких-то наказаний», — добавил глава Союза журналистов России.





Умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним наказывается штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2025 года.





Первое дело по этой статье завели в России в ноябре 2025 года на жителя Каменска-Уральского. Сам 20-летний житель Урала говорил СМИ, что во время поездки в автобусе читал информацию в интернете и случайно наткнулся на материалы о полке «Азов»* и «РДК»*, которые правоохранители посчитали экстремистскими.









«Азов» и «Русский добровольческий корпус» (РДК) — запрещенные в России террористические организации