Сервис «Моспитомец» приглашает москвичей выбрать собаку в городских приютах ко Всемирному дню щенков

В честь Всемирного дня щенков, который отмечается 23 марта, сервис «Моспитомец» (pets.mos.ru) предложил жителям Москвы познакомиться с подопечными городских приютов. На платформе собраны десятки анкет щенков в возрасте до одного года.





Специалисты сервиса отмечают, что брать питомца в раннем возрасте стоит, если хочется влиять на формирование его характера, упростить воспитание и контролировать здоровье с первых месяцев. Молодые животные быстрее привязываются к новому хозяину, что облегчает адаптацию.





В «Моспитомце» можно отфильтровать животных по типу шерсти и потенциальному размеру во взрослом возрасте. Среди щенков большинство — девочки, у всех, кроме одного, шерсть короткая или средней длины.





Чтобы познакомиться с понравившимся животным, нужно нажать кнопку «Записаться» в его анкете и оставить контакты. Сотрудник приюта свяжется для согласования времени визита. При усыновлении оформляется договор с тремя днями на обдумывание.





В сервисе также напомнили, что в приютах есть собаки разного возраста и темперамента: спокойные и игривые, робкие и смелые, независимые и ласковые.