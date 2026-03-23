St
Путин подписал закон о запрете выдворять из России иностранцев, служивших в ВС РФ
Вместо административного выдворения для них будут назначать штраф или обязательные работы от 100 до 200 часов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдворять из страны иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.


Согласно новым нормам, к иностранным гражданам, служившим в ВС РФ или других воинских формированиях и участвовавшим в боевых действиях, не будет применяться административное выдворение, даже если санкция статьи предусматривает эту меру. Вместо этого им назначат штраф в пределах санкции либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.


Если служившие в ВС РФ мигранты нарушат правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях, вместо выдворения им могут запретить посещать подобные мероприятия на срок от одного года до семи лет.

#депортация #мигранты #владимир путин #вс рф
