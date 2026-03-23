Самолет ВВС Колумбии с военными разбился на юге страны

Самолет Военно-воздушных сил Колумбии FAC 1016 «Hercules» потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети X.





По словам министра, точное число жертв и причины аварии пока не установлены. Военные подразделения уже работают на месте крушения.





Телеканал Caracol сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились 125 человек: 11 членов экипажа и 114 военнослужащих. Однако эта цифра официально не подтверждена. Издание Infobae пишет, что на борту были по меньшей мере два взвода. Это от 60 до 100 человек.





Самолет перевозил военнослужащих 27-й бригады в рамках ротации войск в регионе. Предварительной причиной крушения стали трудности при выполнении маневра — после взлета судно не смогло должным образом набрать высоту.