Самолет ВВС Колумбии с военными разбился на юге страны
На борту Hercules находились около 100 человек
Самолет ВВС Колумбии с военными разбился на юге страны

На борту Hercules находились около 100 человек

Самолет Военно-воздушных сил Колумбии FAC 1016 «Hercules» потерпел крушение на юге страны. Об этом сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес в соцсети X.


По словам министра, точное число жертв и причины аварии пока не установлены. Военные подразделения уже работают на месте крушения.


Телеканал Caracol сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились 125 человек: 11 членов экипажа и 114 военнослужащих. Однако эта цифра официально не подтверждена. Издание Infobae пишет, что на борту были по меньшей мере два взвода. Это от 60 до 100 человек.


Самолет перевозил военнослужащих 27-й бригады в рамках ротации войск в регионе. Предварительной причиной крушения стали трудности при выполнении маневра — после взлета судно не смогло должным образом набрать высоту.

