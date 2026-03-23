Москву включили в число мировых лидеров виртуального кинопроизводства

Британское аналитическое агентство Hagman Global Strategies выпустило первое международное исследование World Virtual Production Market Volume Report, включив Россию в число мировых центров виртуального кинопроизводства. Об этом сообщили в пресс-службе Московского кинокластера «Москино».





По оценке аналитиков, Россия занимает пятое место на мировом рынке после США, Великобритании, континентальной Европы и с незначительным опережением Китая. Основной вклад в лидерство страны внесла Москва: три крупнейшие студии виртуального продакшена расположены именно в столице.





В исследовании выделено три типа глобального лидерства: по фильмам и сериалам (кинематографический уровень), по общему количеству проектов (производительный уровень) и по масштабу инфраструктуры. Россия лидирует по числу реализованных проектов: флагманская студия XOVP, базирующаяся на кинозаводе «Москино», имеет на счету 19 сериалов и 12 полнометражных фильмов — больше, чем у любой другой мировой студии. Всего в 2025 году XOVP реализовала более 50 проектов.





Помимо XOVP, в Москве работают «Виртуальная студия Горького 55.8» (входит в Московский кинокластер) и Sber Virtual Production Hub. Такая концентрированная модель, по мнению аналитиков, позволяет каждой студии поддерживать высокую загрузку и стабильный портфель проектов.





Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов отметил, что результаты исследования подтверждают эффективность проекта мэра Москвы «Москва — город кино», направленного на создание инфраструктуры и развитие новых технологий в кинопроизводстве.