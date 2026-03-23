В «СР» сообщили, что кресло ушедшей с поста главы центрального аппарата партии Павлюченковой займет участник СВО Боровков

Анастасия Павлюченкова ушла с поста руководителя центрального аппарата «Справедливой России». О своем решении она сообщила в Telegram-канале, написав заявление о сложении полномочий. От дальнейших комментариев Павлюченкова отказалась, чем вызвала различные предположения о причинах.





В самой партии Daily Storm пояснили, что никакой интриги нет: «Справедливая Россия» последовательно развивает подходы к формированию команды, делая особый акцент на поддержке и профессиональной реализации участников СВО. Для нас, как для патриотической силы, поддерживающей курс президента, это не просто направление работы, а один из главных приоритетов», — говорится в сообщении.





Новым руководителем центрального аппарата назначен участник специальной военной операции Денис Боровков. В СРЗП отметили, что такие кадры обладают не только профессиональными навыками, но и личным пониманием ответственности перед страной.





Павлюченкова продолжит работу в партии в должности советника руководителя фракции в Госдуме. В партии подчеркнули, что ее компетентность, опыт и взвешенный подход остаются важной частью общей стратегии развития парламентской деятельности.