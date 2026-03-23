Умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.





Володин отметил, что Швыткина уважали коллеги и ему доверяли жители Красноярского края, чьи интересы депутат отстаивал на протяжении многих лет.





«Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. <…> Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — резюмировал он.





Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, в 1999 году — Академию управления МВД России.





В 2001–2006 годах был депутатом Заксобрания Красноярского края. С 2004 года возглавлял краевую комиссию по делам военнослужащих, а в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ от «Единой России». Занимал пост зампредседателя комитета по обороне.