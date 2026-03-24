Число пострадавших при взрыве в доме в Севастополе выросло до восьми, два человека погибли
Частично обрушилась стена в квартире на первом этаже, а также внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этаж Фото: Global Look Press / Руслан Яроцкий
Фото: Global Look Press / Руслан Яроцкий

В Севастополе увеличилось число пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Павла Корчагина. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале, количество раненых возросло до восьми человек. В результате происшествия погибли два жильца. Ранее глава региона сообщал о четырех пострадавших.


Взрыв произошел в ночь на 24 марта. В доме частично обрушилась стена в квартире на первом этаже, а также внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этаж.


Из-за взрывной волны пострадал соседний дом — там загорелись квартиры в двух подъездах. Пожарным удалось локализовать огонь.


Из обоих домов эвакуировали жильцов. Причины взрыва пока не установлены.

Макс
