В Колумбии в катастрофе с военным самолетом погибли 66 человек

Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Hercules C-130 на юге Колумбии достигло 66 человек, заявил командующий вооруженными силами страны генерал Уго Алехандро Лопес Баррето.





Еще 57 пострадавших находятся в больницах, один человек не пострадал, тела четырех пока не найдены. Всего на борту находились 128 военнослужащих.





Президент Колумбии Густаво Петро возложил ответственность за трагедию на своего предшественника Ивана Дуке. По словам Петро, в 2020 году для армии был куплен самолет, использовавшийся с 1983 года.





Министерство национальной обороны Колумбии исключило версию о том, что по самолету могла ударить одна из действующих в стране вооруженных группировок. Причины катастрофы продолжают устанавливаться.