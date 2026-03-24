Олег Митволь вышел из колонии после 2,5 года заключения

Экс-чиновник был осужден за хищение 900 млн рублей

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь покинул исправительную колонию, где отбывал наказание. Об этом сообщил его адвокат Михаил Шолохов.


Telegram-каналы опубликовали видео, на кадрах экс-проектировщик красноярского метро пьет чай на кухне. 


В 2023 году Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за хищение более 900 млн рублей, предназначенных для строительства красноярского метрополитена. В 2024 году краевой суд признал приговор законным и оставил его без изменений.


С учетом срока, проведенного в СИЗО, его тюремное заключение завершилось 24 марта 2026 года.

Ранее Митволь обратился в суд с двумя административными исками против администрации колонии и сотрудников ФСИН. Он требовал компенсацию за бездействие руководства учреждения в ответ на его жалобы об условиях содержания. В числе претензий — неполная выдача передач, недостаточные меры безопасности и неудовлетворительное состояние территории жилой зоны.

#митволь #колонии #освобождение
