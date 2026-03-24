Губернатор Севастополя Развожаев опроверг версию о взрыве бытового газа в пятиэтажке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что версия взрыва бытового газа в жилом доме на улице Павла Корчагина официально исключена. На месте инцидента работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы установят после завершения всех экспертиз, подчеркнул глава региона.





По данным федерального Минздрава, после взрыва госпитализированы 10 человек, среди них трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.





Ранее сообщалось, что два человека погибли, восемь пострадали. Среди погибших — хозяйка квартиры, где прогремел взрыв. Ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести, сообщают следователи.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.