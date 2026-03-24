Вышедший на свободу экс-чиновник Митволь жалуется на здоровье и требует у Генпрокуратуры пересмотра дела

Бывший заместитель главы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, вышедший на свободу, жалуется на здоровье и требует у Генпрокуратуры пересмотра дела. Об этом сообщил его адвокат Михаил Шолохов. Он заметил, что пока в первоочередных планах у Митволя — заняться здоровьем, но без дела мужчина не останется.





«Сегодня Митволь увиделся за воротами колонии со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы. У него тоже возраст большой, поэтому состояние здоровья оставляет желать лучшего. В колонии, безусловно, он очень «подсадил» здоровье», — рассказал Daily Storm адвокат.





Защита Митволя, по его словам, еще на прошлой неделе подала ходатайство в Генпрокуратуру о пересмотре дела.





Адвокат обратил внимание, что за время отбытия наказания Митволь неоднократно подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) и помиловании, которые были отклонены.





«Поэтому отбыл срок «до звонка», — заключил юрист. У Митволя за последнее время накопилось очень много бытовых вопросов, которые он намерен решить, заметил его адвокат.





«Планами в глобальном плане он не делился, но человек с таким опытом и знаниями найдет себе применение в гражданской жизни», — добавил Шолохов.





Олега Митволя обвиняли в хищении почти миллиарда рублей при проектировании красноярского метрополитена, которым занималась его компания АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий».





Митволь признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Ему назначили 4,5 года колонии общего режима. В срок наказания мужчине зачли время содержания в СИЗО и домашний арест. Из СИЗО Красноярска Митволя этапировали в ИК-6 ГУФСИН России по Московской области.





Там экс-чиновника распределили в отряд хозяйственного обеспечения. Митволь через адвокатов рассказывал Daily Storm, чем занимается в колонии в Коломне: «Работаю, в субботу-воскресенье читаю книжки. Иногда участвую в общественно-политической жизни. Например, в прошлое воскресенье писал географический диктант — 2024».





Ранее Митволь обратился в суд с двумя административными исками против администрации колонии и сотрудников ФСИН. Он требовал компенсацию за бездействие руководства учреждения в ответ на его жалобы об условиях содержания. В числе претензий — неполная выдача передач, недостаточные меры безопасности и неудовлетворительное состояние территории жилой зоны.