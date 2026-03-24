В ФСБ сообщили о перехвате партии заминированных стелек, которые злоумышленники хотели отправить в зону СВО

Федеральная служба безопасности отчиталась о предотвращении диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области, которые, по версии следствия, готовили украинские спецслужбы. В качестве целей фигурировали военнослужащие, представители органов власти и объекты критической инфраструктуры.





В столице задержали иностранного гражданина, причастного к контрабандной поставке взрывчатки из Польши. У него изъяли посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под термостельки. Как уточнили в ФСБ, их собирались отправить в зону проведения СВО под видом гуманитарной помощи. Детонация должна была произойти при подключении питания, мощность каждого устройства — 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.





Кроме того, силовики пресекли попытку приобрести на одном из московских предприятий беспилотники, стоящие на вооружении российской армии. Дроны способны нести груз до 20 кг, что при оснащении взрывчаткой сделало бы их мощным средством для терактов, отметили в ФСБ.





Для связи с представителями предприятий злоумышленники использовали взломанные аккаунты россиян в Telegram, Avito и «Яндекс Go». Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и пособничестве диверсионной деятельности.