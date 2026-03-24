Oxxxymiron назначили 320 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иностранного агента
Рэперу также на два года запретили размещать публикации в интернете
Мировой суд в Санкт-Петербурге назначил рэперу Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) 320 часов обязательных работ. Кроме того, ему на два года запретили размещать публикации в интернете, сообщила объединенная пресс-служба судов города.


Рэпер признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ. По этой статье ему грозило до двух лет лишения свободы.


Федорову вменяли отказ ставить плашку иноагента на посты в Telegram. Ранее, в 2023 году, исполнителя дважды привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения.


Федоров находится за пределами России. Он объявлен в розыск и заочно арестован. 

#рэпер #иностранный агент #мировой суд
