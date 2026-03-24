«Казанова» вернулся: сцены третьего сезона сериала сняли в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» прошли съемки эпизодов третьего сезона сериала «Казанова». Об этом сообщила пресс-служба столичного кинокластера.





Продолжение истории о мошеннике по прозвищу Казанова начинается со сцены на вокзале. Для съемок выбрали локацию «Витебский вокзал», где есть вагоны разного уровня комфортности, полноценный перрон и движущийся поезд.





«Казанова» и на втором, и на третьем сезоне заходил на съемки в кинопарк. Наш герой постоянно путешествует по различным городам бывшего СССР, поэтому частыми объектами являются вокзал и поезда. Сложность была в том, что мы снимали золотую осень, а на дворе уже был декабрь. Мы меняли съемочные дни, топили лед, отогревали рельсы и пережили еще много всяких приключений», — рассказала главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.





Всего у съемочной группы было три большие экспедиции. Сначала работали в Санкт-Петербурге, Выборге и Старой Ладоге, затем переехали на юг — в Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Завершили съемки в Москве, в кинопарке «Москино».





Режиссером третьего сезона стал Сергей Комаров, который снял и второй. Автор сценария — Дмитрий Новоселов. Восемь серий представляют собой отдельные новеллы о женщинах, чья жизнь меняется после встречи с Казановой. Действие разворачивается в разных советских городах 1980-х: Магадане, Мурманске, Уфе, Кисловодске, Куйбышеве, Выборге, Минске, Ленинграде, Талдоме, Пятигорске и Москве.





