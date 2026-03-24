Володин призвал дать женщинам самим принимать решение об аборте
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что решение об аборте должна принимать сама женщина. Он подчеркнул, что задача законодателей — создавать условия, чтобы женщина могла принять решение в пользу ребенка.


Политик призвал не оказывать давление на женщин. «Кто будет рожать, кто будет воспитывать, кто будет грудью кормить? Женщина. Ну и пусть она решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась», — добавил он.


Володин также отметил, что инициативы, вызывающие общественный резонанс, следует предварительно обсуждать и прорабатывать.


Ранее Минздрав выпустил методические рекомендации, согласно которым женщину, указавшую при диспансеризации, что она не желает иметь детей, рекомендуется направлять к медицинскому психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». Для мужчин посещение психолога не предусмотрено.

#дети #аборт #женщины #вячеслав володин
