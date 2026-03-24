Bloomberg: Новые спутники России системы «Рассвет» станут конкурентом Starlink Илона Маска

Россия запустила спутники системы «Рассвет» — альтернативу Starlink компании SpaceX Илона Маска, пишет Bloomberg. Агентство назвало российскую группировку конкурентом разработки американского предпринимателя.





Как отмечается, запуск является частью более масштабного российского проекта, с помощью которого Москва намерена создать суверенную спутниковую интернет-сеть, аналогичную по концепции Starlink.





Первые 16 спутников целевой группировки связи компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») вывели на орбиту 24 марта. Отмечается, что для запуска потребовалась тысяча дней — от первого экспериментального запуска до серийного производства.





Система «Рассвет» — это низкоорбитальная спутниковая группировка, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с на абонентский терминал и задержкой сигнала до 70 мс. Спутники работают на орбите высотой около 800 км, что выше, чем у Starlink, и позволяет обслуживать больше абонентов при меньшем количестве аппаратов.





В дальнейшем компания планирует провести десятки запусков для обеспечения глобального покрытия. Коммерческий старт намечен на 2027 год, когда на орбите будет развернуто около 250 спутников. К 2035 году группировку планируется увеличить до 900 аппаратов.