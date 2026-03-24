Власти Новосибирской области отчитались о завершении изъятия скота из очагов пастереллеза

В Новосибирской области завершили мероприятия по изъятию животных из очагов заражения пастереллезом, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новых случаев заболевания не фиксируется уже 19 дней.





Сейчас ключевая задача — дезинфекция и соблюдение карантина в пострадавших хозяйствах, заявил замруководителя администрации губернатора Сергей Нешумов. Сроки снятия ограничений зависят от того, как быстро реализуют весь комплекс мероприятий. Отсутствие новых очагов, по его словам, подтверждает своевременность принятых мер.





Отмечается, что компенсацию получили 228 семей — им перечислили более 76 млн рублей. Выплаты за утерянный скот выдают единовременно, социальная выплата (167 тысяч рублей на каждого члена семьи) поступает равными платежами в течение девяти месяцев, пояснили власти.





Режим ЧС ввели в середине февраля. Первые очаги пастереллеза обнаружили в Черепановском и Карасукском районах, затем — в Ордынском, Баганском и Купинском. В правительстве не раз подчеркивали, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.





Пастереллез — острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, поражающее сельскохозяйственных и диких животных. Для человека оно малоопасно, случаи заражения редки. Против болезни есть вакцины.