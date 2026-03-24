Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

Пресненский районный суд Москвы признал шестерых подсудимых виновными в хулиганстве и самоуправстве по делу о перестрелке у офиса Wildberries в сентябре 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе Мосгорсуда.





Джабраилу Умаеву и Мураду Мажиеву назначили наказание в виде 1 года 7 месяцев заключения в колонии строгого режима каждому. Лев Бахтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин приговорены к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима каждый.





Все фигуранты признаны виновными в хулиганстве с применением оружия и в самоуправстве с применением насилия. Магомедхалилов и Мажиев также осуждены за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений.





Перестрелка у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошла днем 18 сентября 2024 года. В результате погибли два сотрудника охраны офиса, еще семь человек получили ранения.