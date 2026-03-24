Глава Минпросвещения Кравцов: В России обсуждают запрет на использование смартфонов детьми до определенного возраста

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в ведомстве обсуждают возможность введения возрастных ограничений на использование мобильных телефонов детьми. Окончательного решения по этому вопросу пока не принято, пишет ТАСС.





По словам министра, «ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей». Это, подчеркнул Кравцов, негативно сказывается на психологическом развитии ребенка. В связи с этим необходимо определить возраст, с которого использование гаджетов будет разрешено.





Кравцов также напомнил, что на школьных уроках использование мобильных телефонов уже запрещено. Введение дополнительных возрастных ограничений требует тщательной проработки, подчеркнул министр.





Соответствующий закон, ограничивающий использование школьниками смартфонов, вступил в силу 1 сентября 2024 года — исключение сделано лишь для экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью. При этом на переменах пользоваться телефонами разрешается, порядок хранения устройств устанавливает администрация каждой школы.





В октябре 2025 года глава Минпросвещения уже высказывался на эту тему, заявив, что ведомство не рекомендует школьникам до 16 лет активно использовать гаджеты. По его мнению, чрезмерное увлечение цифровыми устройствами мешает формированию ключевых психологических функций и «уводит ребенка в виртуальный мир».