NYT: Иран на переговорах с США потребовал прочного мира и смягчения санкций

Иран на переговорах с США заявил, что не заинтересован во временном прекращении огня, а настаивает на заключении прочного мирного соглашения с гарантиями, что Израиль и США не возобновят атаки в будущем. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.





По информации издания, эти требования глава МИД Ирана Аббас Арагчи передал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Тегеран также добивается смягчения экономических санкций, хотя до начала войны американская сторона связывала возможность такого шага с выполнением требований по ядерной программе.





Как сообщает Ynet, иранская делегация передала американцам, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на скорейшее завершение переговоров при выполнении иранских условий.





Однако в Тегеране опасаются, что переговоры с США могут оказаться ловушкой. По данным The Wall Street Journal, иранские власти считают, что Вашингтон может попытаться ликвидировать спикера парламента Мохаммеда-Багера Галибафа — одного из немногих высокопоставленных иранских политиков, оставшихся в живых после авиаударов. При этом Politico сообщает, что в Белом доме рассматривают Галибафа в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера Ирана.





Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что война на Ближнем Востоке завершится, если США и Израиль признают законные права Ирана, выплатят репарации и дадут международные гарантии от будущей агрессии.





23 марта Дональд Трамп объявил о «глубоких и конструктивных» переговорах с Ираном и перенес дедлайн разблокировки Ормузского пролива на пять дней, до этого угрожая нанести удары по иранской энергетике. В Тегеране факт переговоров опровергли: в МИД Ирана заявили, что подобные заявления — попытка сбить цены на нефть и выиграть время для реализации военных планов.