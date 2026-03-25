Почти 400 беспилотников сбили над регионами России за ночь

Российские силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 389 беспилотников ВСУ над разными регионами. Об этом сообщило Минобороны России.





В ведомстве рассказали, что с 23:00 по московскому времени до 07:00 25 марта дежурные средства ПВО сбили беспилотники самолетного типа над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Республикой Крым.





Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки в регионе было ликвидировано 56 беспилотников. В портовой зоне Усть-Луги начался пожар.





Кроме того, в Выборге зафиксированы повреждения кровли жилого дома. Глава региона отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, при этом отражение налета продолжается.





В Кронштадте, как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, силами ПВО также была отражена атака беспилотников. В результате налета частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов, а также пострадали автомобили.