Новости
Новости 18+
St
Музыкант Гребенщиков получил британское гражданство
18+
Он смог оформить паспорт за три года
Новости

Музыкант Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом) за прошедшие три года получил гражданство Великобритании. Это следует из данных британского реестра отчетности компаний.


Гребенщиков вместе с супругой Ириной выступил учредителем компании BG PLUS LLP в Британии в декабре 2022 года. В учредительных документах оба указали свое гражданство как российское.


Спустя более трех лет, 16 марта 2026 года, компания направила в реестр документы о внесении изменений в персональные данные владельцев. В двух отдельных уведомлениях сообщается, что на данный момент и музыкант, и его жена являются гражданами Соединенного Королевства, передает РИА Новости.


Напомним, музыкант уехал из России практически сразу после начала специальной военной операции. В 2023 году Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных агентов, объяснив это тем, что он выступал за рубежом с целью сбора финансовой помощи Украине, критиковал СВО, получал поддержку от иностранных источников и проживает за пределами России.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...