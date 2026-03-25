Музыкант Гребенщиков получил британское гражданство

Музыкант Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом) за прошедшие три года получил гражданство Великобритании. Это следует из данных британского реестра отчетности компаний.





Гребенщиков вместе с супругой Ириной выступил учредителем компании BG PLUS LLP в Британии в декабре 2022 года. В учредительных документах оба указали свое гражданство как российское.





Спустя более трех лет, 16 марта 2026 года, компания направила в реестр документы о внесении изменений в персональные данные владельцев. В двух отдельных уведомлениях сообщается, что на данный момент и музыкант, и его жена являются гражданами Соединенного Королевства, передает РИА Новости.





Напомним, музыкант уехал из России практически сразу после начала специальной военной операции. В 2023 году Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных агентов, объяснив это тем, что он выступал за рубежом с целью сбора финансовой помощи Украине, критиковал СВО, получал поддержку от иностранных источников и проживает за пределами России.