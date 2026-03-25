ФАС разрешила рекламу в Telegram и «Ютуб» до конца 2026 года

Размещение рекламы в Telegram и «Ютубе» будет разрешено до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).





В ведомстве уточнили, что такое решение принято с учетом необходимости адаптации к новым правилам и переориентации на альтернативные рекламные каналы. Переходный период продлится до 31 декабря 2026 года.





При этом ФАС напоминает, что согласно закону «О рекламе» распространение рекламы на информационных ресурсах с ограниченным доступом не допускается. По фактам размещения рекламы в Telegram и «Ютубе» ведомство анализирует содержание рекламных материалов, даты заключения договоров, введения ограничений на работу платформ, публикации рекламы, а также договорную базу и платежные поручения.





Размещение рекламы на ранее заблокированных в России площадках запрещено, уточнили в ФАС.