В Красноярске АЗС к приезду Путина сначала снизила цены на бензин, а потом подняла, хозяин назвал это «лихорадкой на рынке»

В Красноярске перед визитом президента Владимира Путина местная сеть АЗС снизила цены на топливо, а после отъезда главы государства вернула старые. Контрольный пакет акций компании принадлежит местным властям.





За динамикой цен в преддверии визита президента в регион и после его отъезда активно наблюдало издание «Проспект Мира». По соцсетям особенно сильно разошлось фото с АЗС «Красноярскнефтепродукт» (КПН).





Согласно этим кадрам, 3 августа, во время пребывания Владимира Путина в Красноярске, 92-й бензин отпускали по 63 рубля за литр, а 95-й — по 67 рублей. 4 августа, после отъезда президента, в обоих случаях топливо подорожало на 24 рубля. В КПН скачки цен объяснили «временным улучшением логистики» и поступлением ограниченной дополнительной партии топлива напрямую с НПЗ.





По данным СМИ, почти 58% акций «Красноярскнефтепродукта» принадлежит правительству края. КПН долгое время власти хотели продать предприятие, но затем отказались от приватизации. Предприятие возглавляет Борис Золотарев — последний губернатор Эвенкийского автономного округа (в 2007 году субъект присоединили к Красноярскому краю). До этого он работал в «ЮКОСе».





Ситуацию с изменением цен в разговоре с Daily Storm Золотарев обосновал нестабильностью рынка: «Сейчас рынок лихорадит. Поэтому ну что делать? Вы же знаете ситуацию, которая происходит на рынке! Поэтому и мы это переживаем: что-то больше [стоит], что-то меньше».





Владимир Путин посетил Красноярский край 3 и 4 августа 2026 года. Он выступил на закрытии конкурса «Большая перемена» и встретился с губернатором Михаилом Котюковым.