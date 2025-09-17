«Живи спокойно, страна»: как Пугачева уходила со сцены

Тогда она дала три сольных концерта в Кремле. Они прошли 7, 8, 9 апреля, и программа называлась «Сны о любви». 15 апреля, в день 60-летия певицы, был концерт в «Лужниках».





Пугачева заявляла, что в ее планах — концерте на Украине, в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане.





«Ну, я народная артистка Советского Союза, вы понимаете, да? То есть мне проехаться по бывшим нашим республиками — это одно удовольствие», — отмечала звезда.





Тогда же Пугачева назвала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко «большой умницей» и «красавицей», добавив, что пригласит ее на свои концерты и банкет.





«Мы водку пили вместе последний раз. Рассказывали друг другу о дочерях, о жизни. Вы что же думаете, что я, что Юля только о политике говорим, что ли? Она же где-то и человек», — говорила Пугачева.





Певица также подчеркивала, что ей «было бы гораздо легче стать звездой не только Скандинавии, но и всего мира», если бы она родилась лет 20 назад.





2019-й. Сольный концерт и фильм





Билеты на новый сольник Пугачевой, приуроченный к 70-летию звезды, поступили в продажу 21 декабря 2018 года и были раскуплены за несколько часов. Притом что их можно было приобрести только в кассах Кремлевского дворца.





По сообщениям СМИ, при официальной стоимости билетов от 2500 до 70 000 рублей перекупщики и другие предприимчивые граждане продавали их за 300 000, а то и за 400 000 рублей.