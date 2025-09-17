«Живи спокойно, страна»: как Пугачева уходила со сцены

Фанаты певицы Аллы Пугачевой помнят, что она уходила со сцены несколько раз, отправлялась в прощальный мировой тур. Впервые о выходе на пенсию певица заявила в 2004-м, однако продолжала выступать. В 2009-м сообщила, что не может ездить на гастроли из-за проблем с сердцем, да и голос уже не тот. На заслуженный отдых Пугачева ушла лишь в 70 лет в 2019-м, предварительно дав два сольных концерта и выпустив фильм, который собрал в прокате более 90 миллионов рублей.
14 декабря 2001-го Пугачева начала шестилетний мировой тур. Он стартовал в Киеве, а закончился 27 сентября 2007 года в Сочи. Помимо России и стран бывшего СССР, певица дала концерты в Израиле, Болгарии, США, Канаде и Германии. Всего 195 шоу.
Неоднократно исполнительница делала заявления о своем уходе с большой сцены. Это было и в 2004-м, и в 2007 году.
В 2009 году на пресс-конференции Пугачева рассказывала, что намерена завершить карьеру. Первая причина ее ухода со сцены — это здоровье. «Сердце не очень позволяет мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта», — объясняла она журналистам.
«Вторая причина в том, что после ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал», — признавалась тогда певица.
Также она выразила намерение написать мемуары.
«Что меня сподвигнет на это? Наверное, то, что все мои бывшие мужья вдруг начали писать обо мне мемуары. Должна признаться, меня это, с одной стороны, радует: я хоть буду знать, как они себе представляли жизнь со мной. А с другой стороны, наверное, придется как-то и отвечать на все это. Я безумно этого не хотела, потому что в этом есть какая-то доля оправдывания и, может быть, даже развенчивания чего-то. Но я постараюсь собраться с духом и написать так, как все это было», — делилась Пугачева все в том же 2009-м.
Тогда она дала три сольных концерта в Кремле. Они прошли 7, 8, 9 апреля, и программа называлась «Сны о любви». 15 апреля, в день 60-летия певицы, был концерт в «Лужниках».
Пугачева заявляла, что в ее планах — концерте на Украине, в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане.
«Ну, я народная артистка Советского Союза, вы понимаете, да? То есть мне проехаться по бывшим нашим республиками — это одно удовольствие», — отмечала звезда.
Тогда же Пугачева назвала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко «большой умницей» и «красавицей», добавив, что пригласит ее на свои концерты и банкет.
«Мы водку пили вместе последний раз. Рассказывали друг другу о дочерях, о жизни. Вы что же думаете, что я, что Юля только о политике говорим, что ли? Она же где-то и человек», — говорила Пугачева.
Певица также подчеркивала, что ей «было бы гораздо легче стать звездой не только Скандинавии, но и всего мира», если бы она родилась лет 20 назад.
Билеты на новый сольник Пугачевой, приуроченный к 70-летию звезды, поступили в продажу 21 декабря 2018 года и были раскуплены за несколько часов. Притом что их можно было приобрести только в кассах Кремлевского дворца.
По сообщениям СМИ, при официальной стоимости билетов от 2500 до 70 000 рублей перекупщики и другие предприимчивые граждане продавали их за 300 000, а то и за 400 000 рублей.
17 апреля 2019 года в Государственном Кремлевском дворце после 10-летнего перерыва состоялся сольный концерт Пугачевой под названием P.S.
2 ноября 2019 года Пугачева повторила кремлевский концерт на в Белоруссии, в «Минск-Арене». Сет-лист минского концерта был аналогичен московскому, за исключением песен «На коне» и «Я смогу».
Шоу «Алла Пугачева. P.S.» в том же году попало в шорт-лист премии «ЖАРА Music Awards» в номинации «Лучшее шоу года». Кроме того, был снят музыкальный фильм «Алла Пугачева. Тот самый концерт», включавший съемки за кулисами. Он собрал в прокате свыше 93 миллионов рублей.