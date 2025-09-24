Инфографика: какие продукты не коснется повышение НДС, и как менялась их цена с 2022-го

Минфин предлагает повысить НДС с 20% до 22%. Изменения не коснутся социально значимых товаров. Они, как и раньше, будут облагаться льготной 10%-ной ставкой. Если говорить о продуктах, то к таким товарам относятся 24 категории.
Даже с учетом льгот средняя стоимость многих позиций росла с июля 2022-го до лета 2025 года. Так, баранина, рыба, картофель и капуста прибавили в цене 50% и выше. Еще 14 наименований подорожали на 10-50%. Незначительно выросли или подешевели только гречка, пшено, вермишель, мука, сахар и подсолнечное масло, следует из данных Росстата.
«Продукты растут в цене из-за затрат на логистику и стоимости необходимых для производства товаров в странах-поставщиках. Например, семена для кур часто импортируют», — объяснил Daily Storm начальник аналитического отдела инвесткомпании «РИКОМ-ТРАСТ» Олег Абелев.
Эксперты отметили, что общее повышение НДС до 22% может незначительно отразиться на стоимости товаров, которые облагаются 10%-ной ставкой.
«Мы же понимаем, что, например, социально значимые товары развозят автотранспортом, который облагается как раз по той ставке (22%). Соответственно, издержки второго уровня будут заложены в цену реализации», — заявил Daily Storm Валерий Сенков, заведующий кафедрой экономической безопасности Российского госуниверситета имени Косыгина.
Главный экономист Альфа Банка Наталия Орлова добавила, что невозможно вычислить косвенный эффект от повышения налогов по «нельготным» категориям. В том числе потому что он скажется на стоимости только части продовольственных товаров и сложится вместе с другими факторами подорожания.