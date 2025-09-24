Инфографика: какие продукты не коснется повышение НДС, и как менялась их цена с 2022-го

Минфин предлагает повысить НДС с 20% до 22%. Изменения не коснутся социально значимых товаров. Они, как и раньше, будут облагаться льготной 10%-ной ставкой. Если говорить о продуктах, то к таким товарам относятся 24 категории.





Даже с учетом льгот средняя стоимость многих позиций росла с июля 2022-го до лета 2025 года. Так, баранина, рыба, картофель и капуста прибавили в цене 50% и выше. Еще 14 наименований подорожали на 10-50%. Незначительно выросли или подешевели только гречка, пшено, вермишель, мука, сахар и подсолнечное масло, следует из данных Росстата.