Будут ли расти цены на бензин из-за атак беспилотников на НПЗ?

Вырастут ли цены на бензин после атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)? Эксперты отрасли в беседе с Daily Storm объяснили, что внутренний рынок вряд ли пострадает от ударов по заводам, поскольку ущерб в масштабах страны незначителен. При этом стоимость бензина может продолжить расти, но это будет связано уже с другими обстоятельствами и простыми законами рынка.

За последние несколько дней атакам подверглась инфраструктура в Ярославле, Туапсе, Орске и Перми. Президент Союза «Нефтяной Клуб СПБ» Марат Муртазин напомнил, что активные налеты БПЛА на объекты топливно-энергетической сферы начались еще осенью. Действительно, это периодически приводит к перебоям в работе заводов, но зачастую к незначительным. Эта ситуация в целом контролируема и вряд ли повлияет на жизнь простых граждан.

«Безусловно, если гипотетически представим, что вся переработка в стране встала, то, конечно, это повлияет на цены. Но больше на дефицит — просто в рознице не будет этого товара. Но говорить о таком развитии событий, на мой взгляд, крайне преждевременно, — считает Муртазин. — У нас в Петербурге были перебои с заводом осенью, да и по всей стране прокатилась волна. На опте это сильно сказалось, но на рознице такого повышения не было».

По словам эксперта, цены на топливо растут на бирже из-за паники самих граждан.

«Обычно из-за какой-нибудь новости народ начинает скупать все, что есть на рынке в ожидании того, что что-то пойдет не так. Как это повлияет на розничную цену? Скорее всего, никак не повлияет. Розничную цену контролирует ФАС, и она не такая волатильная, как опт, о котором идет речь. У нас идут корректировки по ценообразованию в оптовом сегменте. Бывают всплески и падения. Розница стабильнее», — заверил президент Союза «Нефтяной Клуб СПБ».

Председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков (АНН) Тамара Канделаки подчеркнула, что следует учитывать специфику пострадавших от атак БПЛА заводов. Например, НПЗ в Туапсе поставлял нефтепродукты на экспорт, поэтому его выход из строя не влияет на внутренний рынок.

Даже если украинские дроны продолжат вредить нефтеперерабатывающей инфраструктуре, россиянам не стоит ожидать из-за этого дефицита бензина.

«Мы в любом случае избыточны по нефтепродуктам, которые потребляет внутренний рынок. Мы производим их больше необходимого. Внутренний рынок не должен пострадать, объемы не снизятся. В любом случае за счет экспорта всегда можно закрыть внутренний рынок», — убеждена Канделаки.

Она добавила, что текущий рост цен на топливо не связан с беспилотниками, а также со спросом и предложением на рынке.

«Это происходит по-другому и каждый раз по-разному. То, что цены на топливо летом всегда выше, — это факт. Это никак не связано. Просто историческая тенденция сложилась, а не потому что меньше или больше», — высказалась представитель АНН.





По данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», цены на автомобильное топливо за период с 2022 по 2025 год поднялись на треть. Цена за АИ-92 в среднем увеличилась на 30,8%, АИ-95 — на 30,4%, а дизельное топливо подорожало на 29,1%. Согласно данным Росстата, с начала 2026 года бензин по состоянию на 30 марта подорожал на 3,04%, обогнав общую инфляцию, которая за тот же период составила 2,95%.