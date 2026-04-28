Что будет с ценами на нефть и экономикой России после выхода ОАЭ из ОПЕК?

Объединенные Арабские Эмираты объявили, что выходят из межгосударственных организаций ОПЕК и ОПЕК+ c 1 мая в интересах своей экономики. Daily Storm спросил у экспертов, как такое решение государства на Ближнем Востоке отразится на ценах на нефть и повлияет ли это на экономику России в частности.





Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, считает, что какого-то молниеносного влияния на уровень цен решение властей ОАЭ не окажет. По крайней мере, до «заморозки» противостояния США и Ирана.





«До завершения конфликта на Ближнем Востоке прямого влияния ни на цены, ни на экономику России не будет. Возможно некоторое опосредованное влияние, да и то крайне слабое, потому как сейчас добыча нефти и производство нефтепродуктов в Объединенных Арабских Эмиратах зависит не от квот ОПЕК+, и от которых с 1 мая страна откажется, а от конфликта на Ближнем Востоке, то есть от того, что эту нефть невозможно экспортировать полноценно», — отмечает Фролов.





Эксперт напоминает: ОАЭ добывают 3,5 млн баррелей в сутки — это в три раза меньше, чем у России или Саудовской Аравии, но все равно около 3% мировой добычи. Для формата ОПЕК+, чья эффективность держится на контроле 40–45% мирового рынка, потеря даже трех процентов — чувствительный удар.





«Формат ОПЕК+ может эффективно работать только если его вес на мировом рынке достаточно велик. То есть, если доля производимой нефти достигает 40—45 %. Без ОАЭ доля будет меньше», — указал аналитик.





По мнению Фролова, выход ОАЭ — это сигнал: в Абу-Даби не верят, что прежний уровень деловой активности сохранится. Дубай теряет привлекательность как деловой центр, нарастают экономические сложности, включая трения с Пакистаном.





«По сути, Объединенные Арабские Эмираты, во-первых, признаются в том, что не очень верят в продолжение того уровня деловой активности, который наблюдался до начала конфликта на их территории. И, по всей видимости, они готовятся к сокращению доли нефтегазовых доходов», — отмечает Фролов.





Если ненефтегазовые доходы падают — нужно выжимать максимум из нефти. Но как это сделать в рамках квот? Решение в этой ситуации — как раз тот самый выход из ОПЕК+, резюмирует эксперт.





«Максимизировать [добычу нефти] в условиях ее квотирования вы не можете. И, видимо, исходя из этих предпосылок, руководство ОАЭ и без того не всегда соглашавшееся в полной мере с политикой ОПЕК+ решило покинуть формат», — считает Фролов.





Дальше — риск ценовой войны, полагает эксперт: «Они попытаются начать по сути ценовую войну. То есть они по сути будут увеличивать добычу. Хорошо, они невольно вступают в ценовую войну. Они будут наращивать добычу, там, может, на полмиллиона баррелей в сутки смогут ее нарастить. И это, в свою очередь означает, что другие страны ОПЕК+, ну, будут вынуждены как-то реагировать».





Реагировать можно по-разному, отмечает аналитик, либо в формате ОПЕК+, либо формат ОПЕК+ прекратит свое существование и «все начнут просто гнаться за рыночной долей, наращивая, максимизируя свою добычу и пытаясь увеличить долю рынка, даже если это будет происходить за счет сокращения прибыли с каждого отдельно взятого барреля».





Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, отмечает, что, несмотря на недавние новости из Абу-Даби, рынок устоял и особого влияния на цены не было.





«Вот мы смотрим, была цена 112 [долларов за баррель], сейчас там 111. Ну, то есть рынок, конечно, чуть-чуть шелохнулся на там меньше 1%, но по большому счету, пока закрыт Ормузский пролив — это ситуация будущего».





Эксперт допускает, что решение ОАЭ могло быть эмоциональным: внутри организации нарастали трения, а в момент обострения конфликта Эмираты, по его словам, не почувствовали поддержки.





«Очевидно, что будущее оно будет явно другим, это не будет то, что было раньше. И в этой ситуации вообще конструкции соглашения ОПЕК, ОПЕК+ могут сильно видоизмениться, потому что непонятно, какой объем дефицита в итоге образуется в этом году», — говорит эксперт.





Пикин добавляет: накопленный дефицит поставок из-за блокировки Ормуза может достигать миллиарда баррелей. Восполнять его придется всем.





«Поэтому на этом фоне, как бы, ну, рынок, наверное, будет это учитывать в будущем. Но пока там одного маневра Эмиратов не хватает, не хватит, чтобы цены как-то сбились».





Тренд, по его словам, сейчас сохраняется только один: «Пока цены настроены только вверх, потому что чем дольше Ормуз закрыт, тем более высокая цена будет каждый день».





Мировые аналитики отмечают: разногласия по нефтяным вопросам уже не раз ставили Абу-Даби на грань выхода из ОПЕК — одним из спорных моментов было стремление ОАЭ разворачивать новые производственные мощности.





В Investing.com указывают на геополитический подтекст: выход ОАЭ может быть воспринят как успех для президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал картель за влияние на рост цен.





Рынок на выход ОАЭ из ОПЕК+ все же немного отреагировал: после объявления о выходе котировки Brent кратковременно просели до 103 долларов, но быстро отыграли потери и вернулись выше 104 долларов за баррель.





Пока же эксперты советуют не драматизировать: рынок переварил новость, цены держатся, а реальное влияние проявится только после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке.