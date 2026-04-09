Глава Независимого топливного союза объяснил, как поменяются цены на бензин в России после перемирия Ирана и США

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил Daily Storm, как поменяются цены на бензин в России после перемирия Ирана и США. По прогнозам эксперта, наиболее вероятен привычный рост в пределах инфляции, но возможно и более резкое повышение, как в 2023-м и 2025 году.





В ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, после чего цены на нефть сразу же начали падать.





Нефть марок Brent и WTI 8 апреля дешевела примерно на 13–19%. Российская нефть Urals, которая 7 апреля достигала максимума за 13 лет в 116,05 доллара за баррель, 8 апреля снижалась примерно на 16% — ниже 93 долларов за баррель.





«Если рассматривать перемирие Ирана и США с точки зрения ценовой динамики нефти и ее производных — это позитивная новость для нетто-импортеров энергоресурсов. Однако пока ничего не говорит о том, что ситуация достигла устойчивого состояния. Каждый день, а иногда и не по одному разу за день что-то меняется, на что сразу же следует реакция рынков бумажной нефти», — сказал Daily Storm глава Независимого топливного союза Павел Баженов.





Такая изменчивость сейчас для цен на бензин в России — это больше про фоновый шум, продолжил эксперт.





«В России цена литра бензина — это не столько производная от нефти, сколько производная от налоговой политики, регуляторных правил и сезона. Сырой нефти мы добываем сильно больше, чем нужно для удовлетворения собственных нужд; плюс, проблемы с поставками в Индию в начале года только расширяют потенциальный запас», — пояснил он.





Когда растет цена на нефть, увеличиваются и цены на нефтепродукты. «Но, во-первых, колебания внешних цен на автомобильный бензин сглаживаются при помощи демпфера [механизм госрегулирования по сдерживанию резких скачков цен на внутреннем рынке]. Во-вторых, до 31 июля действует запрет на экспорт бензина», — отметил Баженов.





Для цен на бензин наиболее вероятен привычный рост в пределах инфляции, подчеркивает президент Независимого топливного союза.





Но возможен и более резкий рост, как было в 2023-м и 2025 году. «Такой сценарий может реализоваться в случае более резкого роста сезонного спроса (обычно спрос растет в период с конца марта по октябрь), чем предложения. Предложение может оказаться недостаточным в случае серьезных повреждений НПЗ из-за атак БПЛА, длительных ремонтных работ и локальных инфраструктурных ограничений. Но пока ничего подобного не наблюдается», — заключил Баженов.