В Госдуме вспомнили анекдот, рассуждая о доходах в бюджет от роста цен на нефть

На фоне обострения конфликта США и Ирана цена на нефть Urals выросла со средней на февраль 44,59 доллара за баррель до примерно 88 долларов на 13 марта. Пока финансисты пророчат российскому бюджету доходы до 1,5 триллиона рублей, депутаты Госдумы осторожно высказываются о возможном выравнивании бюджета. Россияне «могут расслабиться» и не ждать снижения цен на автозаправках, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету Евгений Бессонов и вспомнил анекдот на эту тему.





Если цена на нефть продержится выше отметки 80 долларов за баррель хотя бы до конца марта, то в бюджет России поступит не менее триллиона рублей, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если вдобавок доллар подорожает до 83–85 рублей, доходы могут составить до 1,5 триллиона рублей, добавила эксперт.





Но в Госдуме не спешат с настолько оптимистичными прогнозами. Первый замглавы думского комитета по энергетике Сергей Левченко говорит, что кратковременное подорожание нефти, по большому счету, вряд ли окажет большое влияние на доходы бюджета.





«Первое, мы не знаем, сколько это [подорожание нефти] продлится. И поэтому, естественно, мы не сможем оценить сумму поступления, — объяснил Daily Storm парламентарий. — Второй момент, есть сегодняшняя подзаконная норма — так называемая цена отсечки. И все, что выше этой цены, которую устанавливает правительство, передается не в бюджет, а в Фонд национального благосостояния. Поэтому бюджет в этой части может немного получить».





За январь–февраль 2026 года Россия получила от нефтегазовых доходов на 47% меньше в сравнении с прошлым годом, напоминает Левченко.





«Поэтому сейчас речь идет не о том, чтобы бюджет получил побольше, речь идет о том, как компенсировать те 47%, на которые мы провалились», — подчеркивает он.





Первый замглавы комитета Госдумы по бюджету Евгений Бессонов тоже говорит, что спрогнозировать доходы бюджета сейчас сложно.





«Так что жители Российской Федерации могут расслабиться. Знаете анекдот: нефть на бирже дорожает, а бензин тоже дорожает. Нефть на бирже дешевеет, а бензин тоже дорожает», — сказал депутат.





«Если сельское хозяйство не будет работать — не о чем вообще говорить о пополнении бюджета. Пополняться бюджет должен стабильными доходами», — подчеркивает Бессонов.