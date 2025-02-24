Действительно ли Coca-Cola уходила из РФ в 2022 году? Как устроен российский бизнес крупнейшего производителя газировки

После начала СВО американская The Coca-Cola Company сообщила о приостановке работы, а затем и вовсе прекратила производство газировки в РФ. Сейчас в СМИ заговорили о возвращении всемирно известного бренда. И хотя с полок магазинов исчез «официально» произведенный напиток, сами иностранные предприниматели не бросили бизнес и продолжали зарабатывать в нашей стране. О том, как устроен бизнес Coca-Cola в России, — в материале Daily Storm.





Как устроен бизнес Coca-Cola в России





Свою экспансию компания Coca-Cola начала еще на закате CCCР, но первый завод по производству напитков открылся уже в Российской Федерации, в Москве, в 1994 году. Со временем предприятия по розливу открылись и в других регионах РФ.





К концу 2021 года в стране работали 10 предприятий: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.





На территории этих заводов по бумагам регистрировались филиалы «Кока-Кола Эйчбиси Евразия». Эта компания российская, но лишь формально.





С 2020 года фирмой полностью владела нидерландская Coca-Cola HBC. Она, в свою очередь, принадлежит швейцарской Coca-Cola HBC AG, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».





Последняя фирма — это так называемый боттлер. Он выкупает сироп у американской The Coca-Cola Company, разливает его по бутылкам, которые и получает потребитель. Помимо поставки основы для напитков, компания из США помогает с маркетингом.





Американской The Coca-Cola Company принадлежит 21% акций швейцарской Coca-Cola HBC AG. Еще 23% владеет частный холдинг Kar-Tess Holding, а остальные акции находятся в свободном обороте.





После начала российской специальной военной операции The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в РФ. Заявление было опубликовано именно на сайте американской фирмы.





«Наши сердца с людьми, которые переживают невыносимые последствия этих трагических событий на Украине. Мы продолжим следить и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — говорилось в пресс-релизе компании.





Продолжают ли зарабатывать иностранцы?





С началом СВО в России прекратились официальные продажи классической американской газировки. Однако уйти из страны полностью иностранные бизнесмены не решились.





Во второй половине 2022 года компания «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» сменила название на «Мултон Партнерс». Владельцы же остались прежними — это нидерландская Coca-Cola HBC, которая принадлежит одноименной швейцарской фирме.





В августе 2022 года представители швейцарской компании заявили, что сконцентрируются на развитии локальных брендов. С того момента «Мултон Партнерс» разливает в России не Coca-Cola, а «Добрый Кола» и Rich Cola.





В 2021 году чистая прибыль составила 6,7 миллиарда рублей. В следующем году она снизилась до 4,5 миллиарда. Однако в 2023 году взлетела до 10,2 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за минувшие пять лет.





По данным аналитических агентств, бренд «Добрый» компании «Мултон Партнерс» в 2023 году вошел в десятку наиболее популярных у россиян. Его также называют лидером среди газированных напитков в России.





В одном из последних отчетов швейцарской компании Coca-Cola HBC говорится, что по итогам 2024 года она увеличила объем продаж на рынке на 9%. Показатели в докладе выражены в ящиках продукции. В отчете отмечают, что, помимо газированных напитков, это может быть алкоголь, кофе и печенье. В 2024 году этот показатель был равен 400 миллионам, в 2023 году — 368 миллионам, в 2022 году — 266 миллионам, в 2021 году — 373 миллионам. Фактически он превысил докризисный период.





У швейцарской Coca-Cola HBC AG также остались «денежные средства и их эквиваленты» в России. Согласно отчетности компании, стоимость активов, включая «Мултон», оценивалась в 490 миллионов евро. Расчет произведен по курсу на 31 декабря 2024 года. По данным ЦБ, тогда он составлял 106 рублей. 24 февраля 2025 года — 92 рубля.





Что реально изменилось?





«Они переименовали свою компанию-боттлера («Мултон Партнерс») — и на этом все закончилось. И отказались от рекламы своих глобальных брендов (в России). Заводы кому принадлежали, тому и принадлежат», — объяснил Daily Storm исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.





Московский завод, на котором производился напиток Coca-Cola, изменил логотип. Теперь на фасаде здания виднеется красный круг с белым зигзагом внутри — логотип «Мултон Партнерс». Однако крыша по-прежнему красная — так же как этикетки напитка «Добрый Кола» напоминают этикетки оригинальной Coca-Cola.





Сотрудники этого завода говорят, что в их работе ничего не менялось. Компания сохранила персонал и даже подняла зарплаты. Однако о возвращении прежнего бренда Coca-Cola в Россию они ничего не слышали.





«Компания не уходила, — рассказывал один из сотрудников «Мултон Партнерс». — Она сохранила персонал, продолжала увеличивать заработные платы, хотя было очень тяжело перестроиться. Поменялось только юридическое название, сохранились даже банковские реквизиты. По сути дела, вы пьете ту же самую Coca-Cola. Так как плагиатом нельзя заниматься, то достаточно изменить немножко граммов сахара, добавить какую-то отдушку, но она мало чем отличается (от оригинальной)».