В правительстве России могли свернуть масштабные планы по добыче сжиженного природного газа

В Министерстве энергетики России могли скорректировать планы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Разница в прогнозах 2021 года и 2025-го, предположительно, составляет 40 миллионов тонн.





«Минэнерго сохраняет планы по наращиванию производства СПГ до 100 миллионов тонн к 2035 году», — сообщили Daily Storm в пресс-службе ведомства.





Однако в 2021-м на официальном сайте правительства РФ публиковали прогнозы, согласно которым к 2035-му производство СПГ должно «увеличиться почти в три раза и достичь 140 миллионов тонн».





В распоряжении от 16 марта 2021-го говорилось о малотоннажном производстве СПГ и большем использовании российских технологий. В Минэнерго рассчитывали раскрыть ресурсный потенциал Ямала, Гыдана и севера Красноярского края, а также арктического шельфа.





«Сжиженному природному газу отводится важная роль в энергобалансе согласно Энергетической стратегии РФ до 2050 года. При этом конкретные шаги в данном направлении находятся в компетенции хозяйствующих субъектов», — отмечают в ведомстве сейчас, говоря о перспективах развития СПГ-отрасли.





В ноябре 2024-го сообщалось, что Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз. Об этом писало РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.





Уточнялось, что компании из Европы за сентябрь купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Примерно 40% от общего количества топлива — сжиженный природный газ (СПГ), а 60% — трубопроводный.





В то же время поставки из США начали снижаться. В качестве главной причины эксперты называют цену: российский газ дешевле американского. Об этом писала газета The Guardian со ссылкой на аналитиков исследовательской компании в сфере энергетики Rystad Energy.





Как указывает Forbes, ЕС не вводил прямых санкций против импорта российского СПГ.