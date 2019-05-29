Евгений Савин — о деньгах, съемках для блога, футболе и кайфе

Одним из героев Московской недели предпринимательства — наряду с Сергеем Галицким, Германом Грефом, Федором Бондарчуком — стал экс-нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин. Меньше года назад он создал на YouTube канал «КраСава», который стал лучшим российским проектом о футболе последнего десятилетия. Daily Storm узнал у Савина, куда в нашем спорте стоит вкладывать деньги, как создать блог, где будет сниматься Джеррард и превратился ли «КраСава» в бизнес-проект.
— Вы можете назвать себя предпринимателем? Я знаю, что вы безумно любите и футбол, и то, что вы делаете в блоге, но параллельно ведь это и бизнес. Вы ощущаете себя бизнесменом, который развивает свое дело, или вы больше воспринимаете себя, условно говоря, как сотрудника блога «КраСава»?
— Любое дело — это всегда частично бизнес. Но, слава богу, я, занимаясь и придумывая блог «КраСава», приоритетно думал про пользу для зрителей и свой кайф — показывать любимый футбол таким, каким я его вижу. С футболом у меня вся жизнь связана, я реально кайфую от этого.
Пусть у меня и маленькая команда, но тем не менее нужно платить за работу. Считать перелеты и переезды, думать о комфорте команды — все это деньги.
Первая интеграция у меня появилась с 11-го выпуска, если не ошибаюсь. До последнего не хотел выпускать… Казалось, что это неправильно — рекламировать что-то в деле для «души». Но если хочешь двигаться дальше, тебе нужен бюджет для команды на те вещи, которые необходимы для проекта. Поэтому да, конечно, для меня это в том числе и бизнес, но приоритет не в деньгах, а в качественном продукте, который, хотел бы в это верить, мотивирует молодых ребят заниматься и верить в то, что любая цель и мечта доступны.
— «КраСава» — самый яркий спортивный проект последнего времени. И, насколько я понимаю, финансово успешный. Когда на фоне российского футбола, который сплошь дотационный, возникает небольшой частный проект и начинает зарабатывать — это круто! Но как вы думаете, это единичный пример? Или появилась в российской околофутбольной (в хорошем смысле) среде возможность делать интересные вещи и одновременно с этим зарабатывать, причем без участия государства?
— Мне кажется, что сейчас российский футбол меняется в сторону того, что
люди начинают задумываться о том, чтобы на футболе зарабатывать.
Понятно, что если мы берем глобальный масштаб, как футбольный клуб, то да — нам сложно равняться на европейский формат. В европейских топ-лигах, где телеправа стоят огромных денег, где клуб покупает игрока и на футболках отбивает сумму трансфера буквально за несколько недель. Хотя зачастую речь идет о десятках миллионов евро.
В российском футболе до этого далеко, но в российский футбол приходит разум. Даже если брать такие истории, как YouTube-канал о футболе — «КраСава», если мы говорим про меня, наверное, это очередной пример того, что можно делать интересно, бодро и экономно. Что можно ходить с одной камерой, а не с толпой операторов, как на телевидении: тратить колоссальные бабки, но не получать того эффекта. Потому что ты говоришь на силиконовом языке, не показываешь «трушку», то, что хотят люди видеть.
То же самое можно спроецировать и на футбол. Не надо покупать каких-то необоснованно дорогих легионеров, создавать какие-то слишком жирные условия, чтобы команда играла в футбол и показывала результат. Мне кажется, что можно рассмотреть мой проект как маленькую модель того, что делать хорошо — не обязательно делать дорого. В принципе, я надеюсь, что когда-нибудь в российский футбол придут деньги и самое главное — разум. Разума очень не хватает.
— В какие вещи в российском спорте (футболе в первую очередь), на ваш взгляд, стоит вкладываться инвесторам? Что может принести не только моральное удовлетворение, но и прибыль?
— Если бы у меня были деньги и я был бы инвестором… Безусловно, конечно же, главное в российском футболе, ну и вообще в футболе, — это клуб. Круто иметь клуб — как Сергей Галицкий. Да и если есть возможность и ты его развиваешь очень круто — у тебя там прекрасная академия и инфраструктура. Все в собственности и все под твоим контролем — это ну самый максимум, который может быть. Как следствие, команда попадает в Лигу чемпионов.
Если брать менее глобальные истории, то я бы придумал какую-нибудь программу, развивающую футбольный менеджмент именно в России. Этого очень сильно не хватает. Ярких менеджеров буквально по пальцам можно пересчитать, и любой клуб, особенно с ограниченными финансовыми возможностями, нуждается в них.
Третий вариант уходит в дистанционное образование. В России очень много людей, которые любят футбол, и очень мало людей, которые могут получить базу. Какая-нибудь открытая база со знаниями: открыл телефон, посмотрел и изучил. Вот три направления, которые я бы выбрал.
— Насколько быстро вы поняли, что видеоблог — это реальная возможность зарабатывать деньги? Или сразу после общения с Юрием Дудем было понимание, что если все более-менее закрутится, то получится неплохой бизнес?
— Опять же, нужно понимать специфику. Футбол — это узкий профиль и интересен далеко не всем. Если хорошие интервью с публичным человеком посмотрит почти каждый, то футбольный ролик про проблематику не каждому интересен.
Поэтому важно понимать, что очень бодрый яркий и искренний контент о футболе — имиджевый продукт. Не какой-то блогер, который пришел зарабатывать. Это создание имиджа. Большая работа направлена прежде всего на то, что ты строишь имя и знак качества именно в той сфере, в которую ты погружаешься. Мне кажется, что прям на футбольных видео зарабатывать много за счет интеграции рекламы — маловероятно. Поэтому я больше делаю упор на то, что я создаю имидж — свое имя. И в каждой программе я стараюсь показывать то, во что я сам верю, и то, что мне самому хочется показать. Поэтому я бы вообще не рассматривал это как глобальный бизнес. Это мое любимое дело, на котором, да, безусловно, я зарабатываю, но прежде всего для меня это имидж и моя жизнь.
— Перед записью нового выпуска вы составляете какой-то бизнес-план? Сопоставляете расходы на переезды, перелеты, еду, футболку с принтом и возможную прибыль от рекламы? Если да, то бывали такие случаи и герои, когда было понимание: «Здесь я точно просяду по деньгам, но я просто обязан это снять!»?
— Перед записью нового выпуска я вообще ничего не считаю. Просто понимаю: да, мне эта тема интересна и мне нравится этот герой. Я зайду в любой поисковик билетов и постараюсь найти самые дешевые. Знаю, что в любом случае выплачу деньги своей команде. Но вообще, даже мысли не держу, что на этом выпуске я должен заработать столько-то денег. Я держу мысль о том, что это крутой герой, я хочу, чтобы моя публика его увидела. Больше волнует развитие канала, чтобы аудитория получила классного героя или суперэксклюзивного героя, допустим, Стиви Джеррарда.
Ну а какой-то арифметикой и вопросами прибыли, чтобы она обязательно была, — нет, не занимаюсь. Иногда забываю, сколько у меня получают ребята в команде. Этим занимается бухгалтер, который каждому работнику переводит гонорар за выпуск. Я максимально хочу быть сосредоточенным на творчестве.
— На Московской неделе предпринимательства вы участвуете в секции «Спорт. Ток-шоу». Уже решили, что будете там рассказывать? Какие новые спортивные форматы, на ваш взгляд, могут появиться в ближайшее время и, что называется, порвать?
— Знаете, мне кажется, нет ничего лучше, чем правдивая история, пережитая тобой лично. Я просто расскажу свою историю и расскажу, как можно заниматься любимым делом, говорить о любимой игре и делать ее лучше и честнее и параллельно зарабатывать. Если посмотреть на успешные проекты, то они все начинаются не ради денег, а ради любви и кайфа.
Там где ты органичен, там где ты хочешь что-то привнести и поменять. Деньги потом обязательно догонят.
Мне кажется, именно такой посыл нужно давать людям, которые хотят зарабатывать. Чтобы они делали это не ради денег, а ради кайфа. И мне кажется, когда ты кайфуешь, когда ты органичен, когда ты получаешь огромное удовольствие, то деньги тебя обязательно догонят.
Понятно, что мы не рассматриваем какие-то крайности и безумные поступки. Но тем не менее — если ты понимаешь, что именно это ты хочешь делать, и понимаешь, что это часть твоей жизни, хочешь это изменить и сделать лучше и тебе это все доставляет удовольствие — обязательно начнешь зарабатывать. Это сто процентов.