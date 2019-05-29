Евгений Савин — о деньгах, съемках для блога, футболе и кайфе

— В какие вещи в российском спорте (футболе в первую очередь), на ваш взгляд, стоит вкладываться инвесторам? Что может принести не только моральное удовлетворение, но и прибыль?





— Если бы у меня были деньги и я был бы инвестором… Безусловно, конечно же, главное в российском футболе, ну и вообще в футболе, — это клуб. Круто иметь клуб — как Сергей Галицкий. Да и если есть возможность и ты его развиваешь очень круто — у тебя там прекрасная академия и инфраструктура. Все в собственности и все под твоим контролем — это ну самый максимум, который может быть. Как следствие, команда попадает в Лигу чемпионов.





Если брать менее глобальные истории, то я бы придумал какую-нибудь программу, развивающую футбольный менеджмент именно в России. Этого очень сильно не хватает. Ярких менеджеров буквально по пальцам можно пересчитать, и любой клуб, особенно с ограниченными финансовыми возможностями, нуждается в них.





Третий вариант уходит в дистанционное образование. В России очень много людей, которые любят футбол, и очень мало людей, которые могут получить базу. Какая-нибудь открытая база со знаниями: открыл телефон, посмотрел и изучил. Вот три направления, которые я бы выбрал.





— Насколько быстро вы поняли, что видеоблог — это реальная возможность зарабатывать деньги? Или сразу после общения с Юрием Дудем было понимание, что если все более-менее закрутится, то получится неплохой бизнес?





— Опять же, нужно понимать специфику. Футбол — это узкий профиль и интересен далеко не всем. Если хорошие интервью с публичным человеком посмотрит почти каждый, то футбольный ролик про проблематику не каждому интересен.





Поэтому важно понимать, что очень бодрый яркий и искренний контент о футболе — имиджевый продукт. Не какой-то блогер, который пришел зарабатывать. Это создание имиджа. Большая работа направлена прежде всего на то, что ты строишь имя и знак качества именно в той сфере, в которую ты погружаешься. Мне кажется, что прям на футбольных видео зарабатывать много за счет интеграции рекламы — маловероятно. Поэтому я больше делаю упор на то, что я создаю имидж — свое имя. И в каждой программе я стараюсь показывать то, во что я сам верю, и то, что мне самому хочется показать. Поэтому я бы вообще не рассматривал это как глобальный бизнес. Это мое любимое дело, на котором, да, безусловно, я зарабатываю, но прежде всего для меня это имидж и моя жизнь.





— Перед записью нового выпуска вы составляете какой-то бизнес-план? Сопоставляете расходы на переезды, перелеты, еду, футболку с принтом и возможную прибыль от рекламы? Если да, то бывали такие случаи и герои, когда было понимание: «Здесь я точно просяду по деньгам, но я просто обязан это снять!»?





— Перед записью нового выпуска я вообще ничего не считаю. Просто понимаю: да, мне эта тема интересна и мне нравится этот герой. Я зайду в любой поисковик билетов и постараюсь найти самые дешевые. Знаю, что в любом случае выплачу деньги своей команде. Но вообще, даже мысли не держу, что на этом выпуске я должен заработать столько-то денег. Я держу мысль о том, что это крутой герой, я хочу, чтобы моя публика его увидела. Больше волнует развитие канала, чтобы аудитория получила классного героя или суперэксклюзивного героя, допустим, Стиви Джеррарда.