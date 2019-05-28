Глава торгово-промышленной палаты Уганды: Мы хотим работать с Россией напрямую, без посредников

Форум «Уганда Экспо», который проходит в эти дни в Москве, посетила президент Национальной торгово-промышленной палаты Уганды Олив Кигонго. Она занимает этот пост на протяжении почти двух десятилетий — с 2002 года. Daily Storm узнал у Олив Кигонго, какие российские компании ждут в Африке, безопасно (во всех смыслах) ли иностранцам работать в Уганде и пользуется ли президент НТПП мототакси для бедняков.





— Российский бизнес интересуется Угандой, хотя, как выясняется (по словам представителя Торгово-промышленной палаты РФ, торговый оборот между странами — всего 74 миллиона долларов) о гигантских объемах речи не идет. В каких сферах получается взаимодействовать успешнее всего? И у кого?





— Так с ходу сложно назвать российские компании, которые работают в Уганде. Но если говорить о сферах деятельности — это энергетика и информационные технологии («Хевел» Виктора Вексельберга интересовался проектами в сфере возобновляемой энергетики, а «Русгидро» — поставками оборудования для строительства ГЭС. — Примеч. Daily Storm).